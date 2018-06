Ridders en jonkvrouwen in Rivierenhof 02 juni 2018

Antwerpen wordt dit weekend ondergedompeld in een historische sfeer. In het centrum is er het openingsfeest van het Barokjaar, maar in Deurne slaan ridders en jonkvrouwen hun tenten op voor 'De Quaeye Werelt', een middeleeuws kampement zoals in het jaar 1477. De Quaeye Werelt probeert deze belangrijke periode zo waarheidsgetrouw als mogelijk na te bootsen. Er zijn ambachtslieden aan het werk en handelaars brengen hun waren aan de man. Het hoogtepunt is de historische veldslag. Huurlingen, milities, ridders, boogschutters en bulderende kanonnen zullen op zaterdag en zondag de Slag om Antwerpen naspelen. 'De Quaeye Werelt' speelt zich af in het Rivierenhof. (NBA)