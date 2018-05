Restanten historische Schijnbroekhoeve blootgelegd 18 mei 2018

03u02 0 Deurne Tijdens de aanleg van het centrale plein van Park Groot Schijn in Deurne zijn de restanten van de eeuwenoude Schijnbroekhoeve blootgelegd. De vondst was ingecalculeerd, waardoor de werken geen vertraging oplopen. Archeologen krijgen nu de tijd om de opgegraven overblijfselen te inventariseren.

Al in de twaalfde en dertiende eeuw wordt melding gemaakt van de "hoeven van Schijnbroek". Oorspronkelijk stonden er op de site twee hoeves, één aan elke kant van de weg. De boerderijen waren omringd door een diepe gracht, die door de Schijn werd gevoed. De gebouwen zijn door de eeuwen heen verschillende keren afgebrand en heropgebouwd.





In de hoeve die er nu nog staat - de Master Schmidt-hoeve, gebouwd in 1886 - heeft de scouts van Sint-Rumoldus haar lokalen. De tweede hoeve, Schijnbroek, werd in 1963 afgebroken. De bijhorende schuur, met de inscriptie '1317' in een van de dwarsbalken, brandde in 1943 volledig af. Park Groot Schijn moet eind dit jaar klaar zijn. Het wordt een nieuwe stuk groen buiten de stad, aan de Ruggeveldlaan, met onder meer sport- en recreatievelden en een speelbos. Naast Park Groot Schijn komt het gloednieuw zwembadcomplex Sportoase Groot Schijn. Het complex moet klaar zijn in de zomer van 2020. (BJS)