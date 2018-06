Rechter spelt piepjonge bestuurder én ouders de les 09 juni 2018

De poltierechter heeft een jongeman, die op zijn 16de met een Mercedes racete op de Bisschoppenhoflaan, flink de levieten gelezen. Ook zijn ouders kregen een veeg uit de paan.





Marouane S. (18) had er na een huwelijk in Deurne niets beters op gevonden dan op de Bisschoppenhoflaan te racen met de gloednieuwe Mercedes cabrio van de bruidegom. De buren belde de politie vanwege de geluidsoverlast. Omdat S. op dat moment amper 16 jaar bleek, moest hij zich samen met zijn ouders komen verantwoorden voor de politierechter, en die was niet mals. "Met een Mercedes racen op de openbare weg, kan absoluut niet. Waar heb je dan leren rijden?", vroeg hij aan de jongen. Die moest schoorvoetend toegeven dat hij dat al in Marokko geleerd had. Daar was de rechter niet gelukkig mee en hij riep daarbij ook de ouders van Marouane S. op het matje. "Wat denken jullie daarvan? Het is toch niet normaal dat een jongen van 16 in een Mercedes kruipt?" De ouders gingen niet in op de vragen van de rechter, die hem 3.200 euro boete en 2 maanden rijverbod oplegde. (NBA)