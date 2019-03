PVDA blokkeert tram op Herentalsebaan:“Geef fietsers meer ruimte én veiligheid” philippe truyts

18u35 0 Deurne Het blijft kritiek regenen op de heraanleg van de Herentalsebaan in Deurne. Maandag was het de beurt aan PVDA om de problemen van de fietsende medeburgers aan te kaarten. Met rode verf legden de militanten een symbolisch fietspad aan tússen de tramsporen. Een tram moest even wachten.

“Tussen de tramsporen en de stoep is er te weinig ruimte om veilig te fietsen. Aan de tramhaltes is het nog erger”, betoogt Kristof Vissers, fractieleider van PVDA in de Deurnese districtsraad. “Hier zijn kansen gemist. Zowat alle partijen vroegen vijf jaar geleden een verkeersveilige heraanleg. De Lijn en de handelaars eisten dat de tram over de Herentalsebaan zou blijven rijden. Dus zien we maar één oplossing: een soort ‘knip’ aan het kruispunt van de Herentalsebaan met de Sterckshoflei en de Waterbaan. Vandaaruit willen we eenrichtingsverkeer voor auto’s richting ’t Mestputteke én aan de andere kant richting AZ Monica. Alle plaatselijk verkeer geraakt dan nog op zijn bestemming. Het doorgaand verkeer kan via de Boterlaarbaan rijden. Voor fietsers zou het dan ondanks het ontbreken van een fietspad tóch comfortabeler en veiliger worden.”

Districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) veegt het voorstel van eenrichtingsverkeer van tafel. “De stad heeft daar lang over nagedacht. Maar het zal niet kunnen. De Herentalsebaan is een aanlooproute voor de drukke spoeddienst van AZ Monica én in straten met een tram blijkt eenrichtingsverkeer een moeilijke zaak.”

Fietssymbolen

Toch hangt er verbetering in de lucht voor fietsers. Sekeris: “Er is inderdaad te weinig ruimte tussen tramperrons en sporen. Er komen daarom op voorstel van de Fietsersbond fietssymbolen tussen de tramsporen. Verder maken we werk van een fietsopstelstrook ter hoogte van ijssalon Pinguïn, bij het verkeerslicht.”

Sekeris noemt de fietsgerichte acties van PVDA ‘bizar’. “In de vorige legislatuur ging bijna elke interpellatie van die partij over de auto.”