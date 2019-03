Populaire oversteekplaats in ere hersteld ADA

04 maart 2019

16u35 1

Arbeiders hebben opnieuw een oversteekplaats aangelegd ter hoogte van het kruispunt van Koningsarendlaan met de Schotesesteenweg in Deurne. De oversteek is erg populair om de doorsteek te maken tussen de appartementsgebouwen via de Ruggeveldlaan naar de supermarkt. Eerder werd de oversteekplaats verwijderd maar net wegens haar populariteit, besliste het district de oversteekplaats in ere te herstellen. Vanaf nu kan iedereen opnieuw veilig oversteken. Vooral voor oudere bewoners die er wonen is dat goed nieuws. Zij hoeven niet meer om te wandelen.