Pop-upbibliotheek in Boekenbergpark 29 juni 2018

Tijdens de zomer is er een speciale regeling van kracht in de bibliotheken. Zo zijn de wijkbibliotheken, zoals Bib Arena in Deurne, gesloten van 15 juli tot 15 augustus.





Bib Arena zorgt er wél voor dat boekenwurmen van 16 tot 27 juli van 12 tot 17 uur in het Boekenbergpark terechtkunnen. In de 'Chinese Pagode' wordt dan namelijk een pop-upbibliotheek ingericht. Uiteraard wordt niet de hele collectie boeken naar het park overgebracht, maar Bib Arena doet haar uiterste best om in gevarieerd aanbod te voorzien. Er zullen stoeltjes en tafels buiten staan. Wie wil, kan ook een boek ontlenen en zich aan de zwemvijver of op het terras van horecazaak @The Park installeren.





(BJS)