Pompgebouw Groot Schijn laat vissen zonder kleerscheuren passeren 19 mei 2018

02u24 0

De Oosterweelwerf tussen de Ring, Ten Eekhovelei en Schijnpoortweg in Deurne opent dit weekend de deuren voor de buurt. Blikvanger is het pompgebouw, met visvriendelijke vijzels die het water uit het Groot Schijn oppompen.





De rivier het Groot Schijn, die onder de Ring door naar het Lobroekdok loopt, moet anders. Een overkapping van de Ring maakt dat de snelweg dieper moet liggen, waardoor de onderdoorgang naar het Lobroekdok niet meer mogelijk is. Daarom verlegt de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) de waterloop momenteel van de ring weg, om uiteindelijk rechtstreeks in het Albertkanaal uit te komen. Tegen het einde van dit jaar wordt de nieuwe bedding groen aangelegd, langs het woongebied aan de Ten Eekhovelei. Het Groot Schijn krijgt ook een nieuw pompstation, met visvriendelijke vijzels die het water uit het Schijn moeten kunnen oppompen. De vissen - onder meer stekelbaars, karper en paling worden opgeschept en er aan de andere kant weer uitgeworpen. Het station krijgt ook een kijkvenster, zodat de vispopulatie op de voet kan worden gevolgd.





Momenteel wordt ook een diepe dubbele koker (van circa 220 meter) onder de ring en het Albertkanaal volop afgewerkt. Er komen in de komende maanden verschillende nutsleidingen in te liggen. Met de rivier schuift ook het Ringfietspad op richting de buurt Ten Eekhove. Het fietspad zal later ook aansluiten op de toekomstige fietsbrug over Schijnpoort. (BJS)