Politie valt na aanhoudende klachten binnen in twee ‘overlastcafés’ Sander Bral

15 januari 2019

18u18 0 Deurne De lokale politie is na verschillende klachten binnengevallen in twee horecazaken in Deurne en Berchem. Bij de actie werden drugs en andere verdachte zaken in beslag genomen. De controles vonden plaats in aanwezigheid van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid en van het hondenteam van de politie.

Er kwamen al enige tijd verschillende klachten binnen bij de wijkwerking van de lokale politie over openlijk druggebruik in horecazaken in Deurne en Berchem. Naar aanleiding van die klachten viel de politie binnen in een zaak aan het Cogelsplein in Deurne en aan de Gitschotellei in Berchem. Bij de controle werd effectief druggebruik vastgesteld in de cafés. De vloer en tafels lagen bezaaid met joints, gebruikershoeveelheden cannabis en hasj. Wellicht hebben een aantal klanten snel hun zakken leeg gemaakt vooraleer ze gecontroleerd werden.

In de zaak aan het Cogelsplein werden vier joints in beslag genomen, zes dosissen hasj, twee dosissen cannabis, meer dan duizend euro, twee mobiele telefoons, 134 druksluitverpakkingen, lange blaadjes, tipjes, grinders en andere druggerelateerde zaken. Er werden ook nog administratieve inbreuken vastgesteld, inbreuken op het rookverbod en gebrekkige aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen.

Smeulende joints

In het café in de Gitschotellei lagen nog zes joints te smeulen en werden verpakkingen met restanten cannabis in beslag genomen, verpakkingen met restanten cocaïne, gebruikershoeveelheden cannabis en hasj en andere zaken zoals tipjes en grinders. De zaak was ook niet in orde met de regels voor camerabewaking, rookverbod en brandbestrijdingsmiddelen.