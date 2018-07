Politie rolt lab voor vloeibare XTC op 31 juli 2018

02u35 0

In de buurt van de Bremweide in Deurne heeft een wijkonderzoeksteam van de politie zondag een klein drugslab opgerold. Onder meer 2,26 kilogram speed en 4,5 liter van de synthetische drug GHB werd in beslag genomen.





Het onderzoek kwam er na klachten van enkele buurtbewoners, die drugsverkoop in het verdachte pand vermoedden. Bij een huiszoeking konden ze een drugsdeal van GHB - vloeibare XTC - onderbreken en zowel koper als verkoper arresteren. Beide verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.





De politie nam ook nog 81,5 gram ketamine en 11 XTC-pillen, 32 liter grondstoffen voor GHB, fabricatie- en verpakkingsmateriaal, een precisieweegschaal, 350 euro cash en 3 gsm-toestellen in beslag. (PLA)