Park van 3 hectare voor Deurne-Zuid 28 juni 2018

Het heeft zo'n 14 jaar geduurd maar Eksterlaer is dan toch in volle ontwikkeling geraakt. In totaal komen er zo'n 560 wooneenheden, inclusief woonzorgcentrum van 130 kamers, maar eerst werd een park aangelegd van 3 hectare waar bezoekers zelfs kunnen pootje baden.





Het is nu nog een kleine oase van rust. Toch zullen er binnenkort vier appartementsblokken neergezet worden en is de bouw van de eensgezinswoningen al gestart. Maar de 3 hectare park, goed voor een investering van meer dan 2 miljoen euro, is al klaar. "We hebben hier lang op moeten wachten. Dit project is gestart in 2004, een eindeloze procedureslag heeft ons heel veel tijd ", vertelt Luc Van Maercke, bestuurder bij Vooruitzicht. "Het was hier werkelijk een niet-publiek toegankelijke woestenij, een bouwgrond waar niks mee gedaan werd. Dankzij dit stadsbestuur kon hier terug beweging in komen."





Burgemeester Bart De Wever knipte gisteren dan ook graag het lintje om het park officieel te openen. Met een indrukwekkend waterbekken, een basketbalveldje, spelelementen, bankjes en een wandelbrug is het park alleszins een aanwinst voor de buurt. "We mikken hier dan ook echt wel op gezinnen en oudere mensen die terug dichter bij de stad willen wonen. Onze appartementen zijn minstens 75 vierkante meter, niet allemaal compact op mekaar dus." De hele ontwikkeling zal nog 5 tot 10 jaar duren.





