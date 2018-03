Opzichters gezocht voor schoolstraten 02 maart 2018

Het district Deurne zoekt voor verschillende schoolstraten nog vrijwilligers die willen helpen om een veiligere schoolomgeving te creëren. Een schoolstraat is een straat die aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Een gemachtigd opzichter plaatst een hek aan de uiteindes van de straat. Auto's kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. Geparkeerde auto's mogen de straat wel verlaten. Op deze manier probeert het district van de straten een veilige en aangename omgeving te maken. Er worden opzichters gezocht voor Het Baronneke, Drakenhof, Het Vliegertje en Sint-Bernadette. (NBA)