Oprit naar de vaantjes door waterlek 17 juli 2018

De Bisschoppenhoflaan in Deurne stond gisteren kort onder water door een waterlek. De brandweer moest ter plaatse komen om de leidingen dicht te draaien zodat woningen niet in gevaar kwamen. Eén woning kon echter niet gespaard worden. De rijbaan richting Antwerpen moest volledig afgesloten worden terwijl watermaatschappij Water-link ter plaatse kwam om de leiding te herstellen. De brandweer moest na de herstelling nog ter plaatse blijven om het sluik te ruimen dat door de overstroming ontstaan was.





(BSB)