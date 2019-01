Oprichting van erkende supportersclub RAFC wordt weer mogelijk ADA

28 januari 2019

19u05 0 Deurne Binnenkort zal het opnieuw mogelijk zijn nieuwe erkende supportersclubs op te richten van Royal Antwerp FC. Op die manier wilt de overkoepelende federatie zich voorbereiden op Europees voetbal van The Great Old. “Hoe meer erkende clubs, hoe meer tickets we kunnen bemachtigen.”

Dat Royal Antwerp FC het goed doet in 1A, kan niemand nog ontkennen en ook bij de supporters groeit het besef dat Europees voetbal er wel kan inzitten volgend jaar. Daarom zal het opnieuw mogelijk zijn om nieuwe supportersclubs op te richten. Daardoor zullen er voor Europese uitwedstrijden veel meer tickets bemachtigd kunnen worden. “Binnen de overkoepelende federatie hebben we nu zo een 2.000 tot 2.500 leden. Dat zijn er eigenlijk te weinig om aan voldoende tickets te geraken. Leden van erkende supportersverenigingen krijgen voorrang bij ticketverkoop. Willen we voor voldoende sfeer kunnen zorgen, dan moeten we voldoende tickets kunnen krijgen”, vertelt François Nooytens van de overkoepelde supportersvereniging Federatie Antwerp Supporters Clubs (FASC). Bovendien zal de FASC ook haar naam wijzigen naar Antwerp Supporters Federatie (ASF)

Donderdagavond om 20 uur organiseert de ASF in samenwerking met Royal Antwerp FC een infomatieavond over hoe een nieuwe supportersclub kan worden opgestart. Het moment vindt plaats in de hoofdtribune van de Bosuil op het eerste verdiep.