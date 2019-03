Opnieuw ongeval met elektrische fiets: 51-jarige gewond Sander Bral

30 maart 2019

15u33

Aan de Van Strijdoncklaan in Deurne zijn vrijdag twee fietsers tegen mekaar gereden. Een man van 71 jaar reed rechtdoor over de Van Strijdoncklaan in de richting van de Herentalsebaan. Ter hoogte van de Boterlaarbaan wilde hij links afdraaien. Een man van 51 jaar op een elektrische fiets zag het manoeuvre niet aankomen en reed in de flank van de eerste fietser. De man op de elektrische fiets liep verschillende lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.