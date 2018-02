Opfrisbeurt plantsoenen 20 februari 2018

02u46 0

Tussen 26 februari en 5 maart krijgt het plantsoen ter hoogte van de Gallifortlei en Kreglingerstraat een opfrisbeurt, in dezelfde stijl als de overige plantvakken en beplanting in de straat. Een deel van de beplanting blijft behouden. Een aantal heesters worden gesnoeid zodat ze terug compact en krachtig kunnen uitgroeien. In plaats van een ander deel van de beplanting komen nieuwe bomen en planten, die meer kleur zullen brengen in het straatbeeld. Tijdens de werken kan je niet parkeren rond het plantsoen. Na de werken wordt het plantsoen tijdelijk afgeschermd om het optimale groeikansen te geven. (NBA)