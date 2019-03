Oorlogsmonument krijgt na 5 maanden wachten eindelijk beplanting ADA

Eind deze maand zal het district Deurne de beplanting aan het Oorlogsmonument op het Wim Saerensplein in orde maken. Normaal zou dat al moeten gebeurd zijn in oktober vorig jaar maar toen stootten arbeiders op oude funderingen waardoor er geen bloemen geplant konden worden. “Eerst moeten die oude ondergrondse betonplaten verwijderd worden. Anders heeft het geen zin om groen te planten. Maar omdat het plantseizoen toen al voorbij was, moesten we wachten op het nieuwe plantseizoen. Dat start eind deze maand”, vertelt districtsschepen Freddy Lorent (Open Vld).

Zodra het weer het toelaat, zullen de betonplaten met een drilboor verwijderd worden en worden de vierkante percelen beplant met bloemen en planten. Om de veiligheid van de bewoners en passanten te garanderen, liet het district hekken rond het monument plaatsen.