Ook Yevgueni ruimt baan voor Rode Duivels 04 juli 2018

02u51 0

Door het succes van de Rode Duivels in Rusland gaat het optreden van Yevgueni op 6 juli niet door. Dat hebben de organisatie en de band in samenspraak besloten. Het optreden kaderde binnen het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Reden is dat het jammer zou zijn een concert te organiseren voor een beperkt publiek, terwijl het de bedoeling is dat iedereen er van kan meegenieten. Yevgueni zal volgende zomer in Deurne spelen ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag. Het namiddagconcert met De Ketnetband op diezelfde dag gaat wel door. De deur van het OLT Rivierenhof zal dus voor één keer op vrijdagavond gesloten blijven. Bezoekers kunnen uiteraard wel genieten van een van de volgende concerten die deze zomer gepland staan.





(ADA)