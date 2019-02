Ontmoet Roborix, een robot uit de ruimte die kinderen leert freestyle rappen en dansen ADA

01 februari 2019

12u05 0 Deurne De leerlingen van Basisschool Impeeria in Deurne kregen deze morgen een speciale gast over de vloer. Roborix, een grote metalen reus, zal verschillende scholen bezoeken om de kinderen tal van disciplines bij te brengen waaronder streetart, strips, een theelabo.

In totaal zal Roborix zes basisscholen bezoeken de komende dagen maar de primeur was voor Impeeria in Deurne. Roborix is een grote metalen reus die uit de ruimte naar de aarde komt en wiens hart leeg is. Om zijn hart terug te vullen trekt Roborix, samen met de aardbewoner ‘Sterrenman’, naar de scholen in Deurne-Noord. Hij zal er de leerlingen een opdracht geven, waardoor ze hun hun talenten en vaardigheden rond bepaalde disciplines extra kunnen ontwikkelen. De leerlingen tonen na de opdrachten telkens het resultaat aan Roborix zodat hij terug de kracht vindt om zijn hart te doen bonzen.

Mystery guest

Elke deelnemende school krijgt een mystery guest die hen zal helpen bij de opdracht. De disciplines zijn: streetart, dans, circus, een theelabo, strips en freestyle rap. Het project geeft kinderen de kans om in hun school op een artistieke manier hun talenten te ontdekken om daarna door te stromen naar het buitenschoolse aanbod voor jeugd in Deurne.

Roborix is een project van Chantal Boes in opdracht van Cultuurcentrum Deurne. Chantal Boes was stichtend lid en actrice bij Kapitien Winokio en maakte met vzw Karton kindervoorstellingen en workshops, maar ook sociaal-artistieke projecten zoals Kip Kielie in CO Nova op het Kiel. Hier ontwikkelde ze haar methodiek voor ‘Kip Kielie op scholentour’ die ze nu transformeert naar Roborix in Deurne-Noord.

De deelnemende scholen zijn: Impeeria, Immaculata, Axi-Joma, De Bever, St. Godelieve en De Kriebel.