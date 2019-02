OLT Rivierenhof strikt Ziggy Marley, Los Lobos en Gilberto Gil BJS

01 februari 2019

12u46 0 Deurne Met internationale artiesten zoals Ziggy Marley, Los Lobos en Gilberto Gil heeft het OLT Rivierenhof in Deurne een aantal straffe namen aan de line-up voor komende zomer toegevoegd.

De Braziliaanse meestermuzikant Gilberto Gil zorgt op 24 juli met zijn muziek vol opwindende ritmes ongetwijfeld voor een feestje. Hij wordt tijdens zijn tournee muzikaal ondersteund door zijn kinderen en kleinkinderen.

Reggae icoon Ziggy Marley houdt op 6 augustus exclusief halt in het OLT met zijn ‘Rebellion Rises’ tour.

De Libanese oedspeler Marcel Khalife speelt op 27 juni in het OLT. Hij is een inspiratiebron voor vele progressieve stemmen in de Arabische wereld.

De levende legendes van Los Lobos zijn al meer dan 40 jaar de ‘roots rock trots’ uit Los Angeles. Op 4 augustus laten zij hun Tex Mex rootsmuziek los in het Rivierenhof.

Akua Naru is een poëtisch ritmekanon, een new age Lauryn Hill die met haar zachte stem, next-level lyrics en sensuele flows het publiek op 26 juni mee op sleeptouw neemt.

Op 10 augustus treedt de Belgische band Hooverphonic aan … mét een nieuwe plaat én een nieuwe zangeres

De Grungblavers zingen dan weer de schoonste evergreens in ‘t Antwerps op 15 augustus (Moederkesdag).