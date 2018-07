Oeps, wereldbol wordt te zwaar voor Atlas 13 juli 2018

02u35 0

De wereldbol dreigt uit Atlas' handen te glippen in het Rivierenhof.





Het standbeeld werd met een rood-wit lint afgesloten, omdat de stenen rond de sokkel los zouden zitten. Binnen enkele maanden moet het beeld gerestaureerd zijn.





Bezoekers moeten zich niet meteen zorgen maken dat het hemelgewelf uit Atlas' handen zal vallen, maar directeur van het Rivierenhof Peter Verdyck wil liever niet het risico nemen dat bezoekers te dicht bij het beeld zouden komen of dat kinderen erop zouden klauteren.





Het beeld van Atlas, een figuur uit de Griekse mythologie, dateert uit 1776 en is dringend aan restauratie toe. Naast de onstabiele stenen mist het standbeeld ondertussen enkele delen, zoals een hand. Het Rivierenhof is nu samen met Monumentenzorg op zoek naar een aannemer die het beeld in zijn oude glorie kan herstellen. Daarnaast zal meteen het groen rond het beeld aangepakt en heraangelegd worden. (ADA)