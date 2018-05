Nog geen verdachten aangehouden voor moord op Leo Van Rentergem 28 mei 2018

02u25 0 Deurne Volgens het Antwerpse parket is er nog niemand aangehouden in het onderzoek naar de moord op Leo Van Rentergem (59) uit de Confortalei. Verschillende vrienden en kennissen hoorden van Leo dat hij problemen had met zijn vriend. "Ik moet er komaf mee maken. Die man is alleen uit op mijn geld", vertelde Leo enkele dagen voor de moord.

Eén week na de moord op Leo Van Rentergem is de federale politie nog altijd op zoek naar een verdachte. Vorige donderdag verspreidde de politie een opsporingsbericht. Vooral getuigen die zondagavond aan de tramhalte van lijn 5 voor de woning van Leo op de Confortalijn stonden, worden gevraagd zich te melden.





"Uit op zijn geld"

De meeste mensen wisten dat Leo homo was. Leo had in cafés in de buurt van het Centraal Station een man leren kennen met wie hij een relatie kreeg. Die relatie was de jongste maanden niet meer zo goed, vertelt een kennis. "Leo kwam geregeld bij ons in de zaak en deed dan zijn beklag over die vriend. Hij was vooral uit op zijn geld, vooral nadat de moeder van Leo overleden was. Daarom had Leo de relatie ook beëindigd", vertelt een kennis.





Goede kerel

Een vriend meent te weten dat de relatie nog voortduurde maar dat er veel spanningen waren. "Ik heb Leo vier dagen voor de moord op café gesproken. Hij zag zijn vriend graag, maar hij had door dat die liefde niet zo wederzijds was. Zijn vriend zat vooral achter het geld aan. Leo had hem heel veel centjes toegestopt. Een bedrag heeft hij niet genoemd, maar hij vond wel dat het genoeg was geweest. Leo wilde van zijn vriend vanaf. Is dat de aanleiding voor de moord geweest? Dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet wel dat Leo een goede kerel was waarvan mensen hebben geprofiteerd."





(PLA)