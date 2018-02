Nog 10 namen in running voor nieuw zwembad 08 februari 2018

02u33 0

Er staan nog 10 namen op de shortlist voor het nieuwe zwembad in Deurne. De online oproep om een nieuwe naam te vinden, leverde maar liefst 430 inzendingen op. Vooral de omgeving van het nieuwe zwembadcomplex bleek een bron van inspiratie voor de inzenders. Straatnamen, parken,... kwamen veel aan bod. Sommigen gingen nog een stapje verder en stelden meteen een bijhorend logo voor. De jury, met onder anderen Bart De Wever en Ludo Van Campenhout, selecteerde uit alle voorstellen 10 mogelijke namen. Sportoase Aquadroom, De Rivieren, De Wateruil, Groot Schijn, Metropool, Rivieren, Zwemtopia, Ruggeveld, Waterant of Bad van 't Stad zijn de mogelijkheden.





Tot eind februari kan iedereen stemmen op zijn favoriet via www.sportoase.be/naamgeving-deurne. De persoon die de winnende naam heeft ingezonden, wordt beloond met een 3 maanden all-inabonnement voor het gloednieuwe zwembadencomplex.