Nieuwe zichtbare paaltjes moeten fietsveiligheid verhogen ADA

04 maart 2019

13u52 1

Het ringfietspad dat het Groot Schijn doorkruist, heeft een houten bruggetje dat niet sterk genoeg is om zwaar verkeer te dragen. Daarom liet de stad er houten paaltjes plaatsen. Maar omdat het om houten exemplaren ging, vond de Fietsersbond Deurne die te gevaarlijk omdat ze ‘s avonds amper zichtbaar zijn. “We weten dat bij 60 procent van de fietsongevallen met ernstige gewonden, geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn. Het gaat dan onder meer om aanrijdingen met dit soort paaltjes,” klinkt het.

Daarom plaatste de stad in afwachting van nieuwe modernere paaltjes reflectoren, zodat de houten palen ‘s avonds zichtbaarder zijn. “We zijn verheugd dat de stad de paaltjes gaat verwijderen. Ze worden vervangen door drie nieuwe paaltjes, eentje in het midden en twee aan de zijkant van het fietspad. Ze zullen ook zichtbaarder zijn en aangekondigd worden door wegmarkering. Zwaar verkeer wordt zo nog steeds belemmerd maar voor fietsers is het een pak veiliger.”

Daarnaast kondigt de Fietsersbond ook aan dat de bocht na de onderdoorgang onder de Turnhoutsebaan ook minder scherp zal gemaakt worden. Het asfalt wordt zodra de weersomstandigheden het toelaten, gegoten.