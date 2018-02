Nieuwe rijrichtingen 13 februari 2018

De rijrichting in de Clara Snellingstraat en de Compaensstraat verandert volgende week. Om sluipverkeer te vermijden, werd in 2013 het eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Compaensstraat. In deze straat wordt regelmatig tegen de rijrichting gereden. Daarom wordt het verkeer terug in beide richtingen toegelaten. Om het sluipverkeer in de Clara Snellingsstraat tegen te gaan, wordt in deze straat eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de Compaensstraat en de Ter Heydelaan. Auto's kunnen enkel in de richting van de Ter Heydelaan rijden. Deze wijzigingen gaan in van zodra de verkeersborden geplaatst zijn in de week van 19 februari. Meer info via Wijkoverleg op 03/338.45.76 of via wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be.





(NBA)