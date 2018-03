Nieuwe naam zwembadcomplex wint geen originaliteitsprijs 19 maart 2018

02u37 0 Deurne Meer dan 400 inzendingen had het publiek ingestuurd in de zoektocht naar een naam voor het nieuwe zwembadcomplex dat in 2020 in Deurne de deuren moet openen. Na een selectie van 10 topnamen is er via online stemming nu de naam uitgekomen: Sportoase Groot Schijn.

"We beseffen dat hier misschien geen originaliteitsprijs mee gewonnen zal worden, maar we hebben bij de selectie vooral gekeken naar hoe vaak een naam werd gesuggereerd. Daarna is er op de top 10 door de burger gestemd", zegt Michaël Schouwaerts, operationeel directeur van Sportoase. " Al snel bleek dat er twee koplopers waren, namelijk 'Sportoase Ruggeveld' en 'Sportoase Groot Schijn'. Twee namen die verwijzen naar de locatie van het nieuwe zwemcentrum Het houdt bovendien steek om het zwembad de naam te geven als het groot sportcomplex waar het aan zal liggen. Zo kan je het geografisch makkelijk situeren".





Behalve het bovenlokaal, recreatief zwembad met onder meer glijbanen, golfslagbaden, whirlpools, openluchtzwembad met ligweide, komen er ook een sportbad met 8 banen van 25 meter, een instructiebad en een schoonspringinstallatie. Een wellness en een fitnesscentrum maken het complex compleet. "De inkomprijzen die gehanteerd zullen worden, zijn geënt op die van andere recreatieve zwembaden, niet op die van pretparken zoals bij Plopsaqua. Bovendien komt er een apart tarief voor wie enkel het sportbad wil gebruiken", benadrukt Schouwaerts.





Wanneer de eerste steen van het nieuwe bad op de plaats van de afgebroken skipiste Zondal gelegd zal worden, is nog niet duidelijk. "Het administratief dossier voor de bouwvergunningen en dergelijke is momenteel nog in opmaak". Bedoeling is wel dat Sportoase Groot Schijn uiterlijk in 2020 de deuren opent. (DILA)