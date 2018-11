Nieuwe kleuterschool op komst voor 200 kleuters ADA

09 november 2018

In opdracht van AG Stedelijk Onderwijs wordt een tweestroom-kleuterschool voor 200 kleuters gerealiseerd samen met een wijkafdeling deeltijds kunstonderwijs van de Academie van Deurne voor een 100-tal leerlingen. De huidige infrastructuur is verouderd en te klein om een volwaardige tweestroom-kleuterschool te huisvesten. Na de schooluren, in het weekend, en tijdens schoolvakanties kan een deel van de nieuwe infrastructuur gebruikt worden door sportverenigingen, vakantieopvang, buurtverenigingen en andere externen. De school zal dienst doen als verbindende schakel in de buurt.

Het ontwerp van de nieuwe kleuterschool is van Collectief Noord Architecten. Centraal in het ontwerp staan de acht kleuterklassen. Het zijn ruime doorzonklassen met daarnaast een circulatiezone die dienst kan doen als binnenstraat en polyvalente ruimte. Via de circulatiezone en de dubbelhoge refter staat de kleuterschool in subtiel contact met het deeltijds kunstonderwijs.

De start van de werken is gepland in 2020. Het gebouw zal in gebruik worden genomen eindn 2021. De bouwwerken worden gefaseerd zodat de huidige kleuterschool in gebruik kan blijven. De kostprijs bedraagt 7.156.103,25 euro.