Nieuwe Deurnse honing te koop in 't Pleintje 22 augustus 2018

Deurne wil een voorbeeldrol opnemen in de strijd tegen de bijensterfte. Het district plaatste daarom bijenkasten op de stilteplek Sint-Rochus, op de Arenahal, aan volkstuinen Drakenhof en aan de luchthaven. In zo'n bijenkast wonen ongeveer 50.000 tot 80.000 bijen. In de eerste plaats verzetten ze natuurlijk nuttig werk met het bestuiven van bloemen, maar ze produceren ook heel wat honing, 10 tot 80 kilo honing per kast in één jaar. Die honing wil het district met de Deurnenaars delen. De eerste nieuwe honing is sinds kort geoogst op de Arenahal. Op de honing van de andere bijenkasten is het nog even wachten. De honing van de bijenkasten op de Arenahal is te koop in 't Pleintje in de Sint-Rochusstraat voor 6 euro voor een potje. (ADA)





