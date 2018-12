Nieuwe aanslag: drugsmaffia blaast auto van zus vermoorde drugscrimineel op Patrick Lefelon

05 december 2018

09u37 25 Deurne De auto van de zus van de vermoorde drugscrimineel Samir E.B. uit Deurne-Noord is vannacht opgeblazen in Deurne-Noord. De politie bevestigt dat er een ontploffing is geweest. De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse gekomen om het springtuig te onderzoeken.

Het Antwerpse parket deelde het volgende mee: “De politie van Antwerpen kreeg vannacht, even na 2 uur, een oproep van bewoners in Deurne die gewekt werden door een luide knal. Een geparkeerde Volkswagen Polo had zware schade aan de voorzijde van het voertuig, mogelijk veroorzaakt door een explosief”, klinkt het bij het parket. “De ontploffing en rondvliegende brokstukken hadden enkele andere wagens en gevels en ramen van een drietal huizen beschadigd. Er werd meteen een perimeter ingesteld, zodat onder meer het labo en ontmijningsdienst DOVO ter plaatse de nodige vaststellingen konden doen.”

Overbuur Senne Goossens schrok wakker toen de politie op de deur bonkte en met zaklampen door het raam scheen.

“Van de knal zelf had ik niets gehoord. Nochtans stond de auto rechtover ons huis en slaap ik aan de voorkant. De slaapkamerramen zijn wel beschadigd door rondvliegende brokstukken.”

Ik zag hoe een man op slippers foto’s maakte van de ontplofte auto en wegwandelde. Buurvrouw Maartje

Buurvrouw Maartje Cosijns werd wel wakker van de knal. Zij vond het vreemd dat de zwarte Polo werd opgeblazen.

“Die auto stond hier minstens een week met een ingedeukte voorkant. Je kon er niet meer mee rijden. Na de ontploffing stond de motorkap helemaal open en was de motor beschadigd. Raar, de ruiten van de auto waren nog intact. Nog voor de politie aankwam zag ik een man foto’s maken van de ontplofte auto. Hij was op slippers en wandelde daarna rustig weg. ”

Identieke auto

Een andere buurman die pas in de straat woont, prees zich gelukkig dat de daders zich niet vergist hadden. De man rijdt in een identieke zwarte VW Polo ook in de straat geparkeerd stond.

De opgeblazen auto is eigendom van de familie E.B. die verderop in de straat woont. Hun advocaat Tim Smet zegt dat de familie E.B. zoals iedereen heel erg is geschrokken van de aanslag. De dochter van wie de auto is, kan niet bedenken wie het op haar gemunt zou hebben.

Advocaat Tim Smet: “Het onderzoek zal snel duidelijk maken wie achter deze aanslag schuilgaat.”

Beloning van 20.000 euro

Voor de familie E.B. is het einde van het jaar een moeilijke periode omdat zoon Samir op 27 december werd doodgeschoten in Rotterdam. De Nederlandse politie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor wie de speurders op het spoor zet van de moordenaars of de opdrachtgevers. Er is ook een robotfoto verspreid.

Samir E.B. kreeg in 2015 een straf van drie jaar cel voor zijn rol in een bende die cocaïne invoerde via de haven van Antwerpen.