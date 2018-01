Niels Vandeputte pakt vertrouwen voor het WK 29 januari 2018

Veldrijden

WB Junioren in Hoogerheide

Onze streekrenner Niels Vandeputte heeft op indrukwekkende wijze de slotmanche van de Wereldbeker in het Nederlandse Hoogerheide gewonnen. De renner van het IKO-Beobank Team haalde het voor onze andere streekrenner en Belgisch kampioen Jarno Bellens en onze Noorderbuur Mees Hendrickx mocht als derde mee op het podium. De eindzege in de Wereldbeker is voor de Tsjech Tomas Kopecky.





De Europese kampioen Loris Rouiller en Belgisch kampioen Jarno Bellens schoten het beste uit de startblokken en zette de rest van het deelnemersveld meteen onder druk. Rouiller en Bellens pakten meteen een kleine voorsprong. Enkel Niels Vandeputte kon half koers zijn wagonnetje vooraan nog aanpikken. Het heeft er lange tijd naar uitgekeken dat dit trio het zou gaan uitvechten voor de overwinning. Jammer genoeg viel de Zwitser Loris Rouiller vooraan weg door een lekke band. In de slotronde zette Vandeputte alles op alles en pakte de overwinning.





"Ik ben tevreden met mijn overwinning in de slotmanche van de Wereldbeker", zegt een gelukkige Niels Vandeputte. "Ik had nooit gedacht dat ik het vandaag zou kunnen afmaken. Ik nam een niet al te beste start. Wanneer ik zag dat Bellens en Roullier al een mooie voorsprong hadden, heb ik diep moeten gaan om de kloof dicht te fietsen. Ik herstelde zeer vlug van mijn geleverde inspanning en dat gaf een goed gevoel. In de slotronde draaide ik het gashendeltje nog eens extra open en zag dat Bellens moest afhaken. Vanaf dat ogenblik ben ik uiteraard volle bak doorgegaan. Dat ik kan afmaken is werkelijk fantastisch. Na een BK vol pech is dit een mooie sportieve revanche. Ik hoop dat ik deze supervorm kan behouden tot aan het WK, dat zaterdag wordt gereden in het Nederlandse Valkenburg", besluit Niels Vandeputte. (JWD)