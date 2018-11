Nepagent krijgt 4 jaar cel voor overval op 90-jarige Kompaan vrijgesproken wegens twijfel BJS

13 november 2018

De 43-jarige Waso L. is veroordeeld tot 4 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de overval op een 90-jarige man uit Deurne. Samen met een kompaan had hij zich als politierechercheur voorgedaan. Het duo stal stal 100.000 euro uit de kluis.

Op 5 februari 2016 belden twee mannen aan in de Mattheus Corvensstraat in Deurne. Ze zeiden tegen de bewoner dat ze van de politie waren en bezig waren met een onderzoek naar een vrouwelijke inbreker. Ze zou ook in de woning zijn geweest en de ‘rechercheurs’ wilden daarom graag voor sporenonderzoek uitvoeren.

Ze vroegen om de kluis te zien. Toen het slachtoffer de kluis opende en het geld eruit haalde, gristen de ‘rechercheurs’ de biljetten uit zijn handen en gaven ze hem een duw. Ze sloegen met 100.000 euro op de vlucht.

Een getuige zag twee mannen uit het huis van het slachtoffer komen en kon de nummerplaat van de vluchtwagen noteren. Aan de hand van doorgedreven speurwerk kwamen Waso L. en een tweede verdachte in beeld. Over de betrokkenheid van die laatste bestaat twijfel, dus sprak de rechtbank hem vrij.