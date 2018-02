Neergeschoten man niet op dodenlijst 20 februari 2018

02u54 0 Deurne Burgemeester Bart De Wever was in Deurne amper thuis van skivakantie of twee straten verder weerklonken de eerste pistoolschoten. Zondagavond werd daar de 30-jarige Samir K. onder vuur genomen. De schutter stapte dan in een Range Rover met Nederlandse nummerplaten en scheurde weg.

Samir K. was zondag rond 22 uur net vertrokken bij familie in de Knyffstraat. Ineens kwam een man met een pistool van achter de hoek te voorschijn. Die loste vier schoten. Heel wat bewoners schrokken op.





"Het is hier op zondagavond gewoonlijk heel stil", vertelt een bewoner. "Die knallen kon je dan ook heel duidelijk en luid horen. Ik ben naar de voordeur gelopen en zag nog net een donkere SUV met Nederlandse nummerplaten wegrijden."





Een andere bewoner die snel door het raam keek, zag hoe een man met een pistool midden op het kruispunt stond en dan wegliep naar de klaarstaande vluchtwagen.





De onder vuur genomen man, Samir K. (30), besefte aanvankelijk niet dat hij was geraakt. Pas korte tijd later bood hij zich voor verzorging in het ziekenhuis aan. Hij had een schotwonde in de buik.





Zwangere vriendin

De eerste zorgen na de schietpartij waren voor de zwangere vriendin van Samir K. Zij raakte helemaal over haar toeren toen zij hoorde dat haar man onder vuur was genomen.





Een bewoonster zag hoe de zwangere vrouw op straat het bewustzijn verloor. "Zij ging hier tegen een geparkeerde auto zitten en kreeg dan door de ambulanciers zuurstof toegediend. Daarna hebben zij de vrouw naar een woning in de Knyffstraat begeleid", vertelt de vrouw.





De man op wie het Nederlandse commando het gemunt had, is geen onbekende voor justitie. Samir K. werd in het verleden al opgepakt in drugsonderzoeken. Zijn naam komt niet voor op de zogenaamde "Dodenlijst van informanten", die begin deze maand her en der in het Antwerpse werd verspreid.





Volgens woordvoerster Christel Minne van het Antwerpse parket zijn er nog geen verdachten opgepakt. De politie houdt er wel rekening mee dat deze schietpartij gelinkt is aan andere incidenten in het drugsmilieu. (PLA)