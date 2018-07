Muur stort in: één lichtgewonde 09 juli 2018

02u35 0

Een man heeft veel geluk gehad toen hij zaterdagochtend bijna bedolven werd onder een ingestorte muur. Om een nog onbekende reden kwam een binnenmuur van een pand in renovatie in de Schotensesteenweg in Deurne opeens naar beneden. "Eén persoon was in de buurt tijdens het incident en raakte lichtgewond", klinkt het bij woordvoerder Wouter Bruyns van de lokale politie. "Hij werd aan zijn hand geraakt door een stuk steen. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse voor verzorging. Ook de stadsarchitect werd opgeroepen om de stabiliteit van het gebouw te controleren." Ook de brandweer kwam ter plaatse om de veiligheid van het pand te verzekeren. (BSB)