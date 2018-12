Motorrijder (20) zwaargewond na aanrijding Sander Bral

Een motorrijder is zaterdag zwaargewond geraakt bij een ongeval in Deurne. Rond de middag reed de bestuurder van een wagen over de Lakborslei in de richting van de Ten Eekhovelei. Halfweg wilde de vijftiger rechtsomkeer maken, maar hij kwam in aanrijding met een 20-jarige motorrijder die in de richting van het Kogelsplein reed. De bestuurder van de wagen bleef ongedeerd, de motorrijder kwam zwaar ten val. Er werd meteen een mug en een ziekenwagen opgeroepen. De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar.