Moordverdachte blijft in cel 10 juli 2018

Carlos Manuel M. (41) uit Deurne, die donderdag werd aangehouden voor de moord op zijn 52-jarige partner Nancy De Landtsheer blijft in de cel. Dat werd gisteren beslist door de raadkamer. In de nacht van woensdag op donderdag belde de veertiger kort na middernacht zelf de politie, met de boodschap dat hij zijn partner vermoord had. De verdachte bleek dronken. In de woning in de Arendshoflaan in Deurne werd het lichaam van de 52-jarige vriendin van de man aangetroffen. De man had zijn partner gewurgd. Eerst had hij ook het hondje van de vrouw omgebracht.





Zowel het slachtoffer als haar partner waren al dikwijls met de politie en het gerecht in aanraking gekomen. Het koppel was een tijdje van kortbij opgevolgd door hulpverleners en het gerecht. Die opvolging was eind 2016 stopgezet omdat de relatie rustiger verliep.Vier maanden geleden nam het koppel zijn intrek in de Arendshoflaan in Deurne. De buurt maakte vlug kennis met de licht ontvlambare Carlos Manuel. De politie moest meermaals tussenbeide komen.Woensdagnacht ging hij dan helemaal door het lint en bracht Nancy om het leven. De onderzoeksrechter hield hem aan op verdenking van moord. De aanhouding werd maandag verlengd met drie maanden. Het gerechtelijk onderzoek loopt. (PLA)