Moeder klaagt eigenaar American Bully aan 16 april 2018

02u32 0 Deurne De 9-jarige Amina, die donderdagavond aangevallen werd door een American Bully, gaat vandaag niet terug naar klas 3A in het Sancta Maria-instituut in Deurne. Zij wordt in het Monica-ziekenhuis verwacht voor controle. De dokter wil zien of de bijtwonden goed herstellen. De moeder van het kind gaat klacht indienen tegen de eigenaar van de hond.

Amina: "Ik zag die hond naar ons groepje komen lopen. Net als de anderen liep ik weg, maar struikelde. Die hond is boven op mij gesprongen en beet mij waar hij kon." Ze kreeg beten in haar bovenarmen, haar oor en aan haar linkeroog. Gelukkig trokken enkele buren de hond van het meisje. Anders had dit veel erger kunnen aflopen. De eigenaar zelf kwam pas ter plaatse toen andere mensen zijn hond al onder controle hadden.





Mama Joro dacht eerst dat er een auto-ongeval was gebeurd toen zij het tumult in de straat hoorde.





"Ik ging kijken en zag Amina op de grond liggen. Overal was er bloed. Haar bovenarm waren opengescheurd. Ik durfde mijn eigen kind niet aankijken. Ik ben mijn buren zo dankbaar. Die eigenaar laat zich niet zien. Hij woont hier nochtans recht over. Ik dien een klacht in tegen deze man. Hij loopt zelf op krukken rond en bindt die gevaarlijke hond dan aan zijn broeksriem. Dat is toch onverantwoord. De politie doet er ook niets aan. Na drie dagen is hij zich niet eens komen excuseren."





De politie heeft een proces-verbaal opgesteld en overgemaakt aan het parket. De man mag zijn drie American Bully's voorlopig houden. (PLA)