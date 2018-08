Mobiele klassen voor leerlingen Lyceum Lakbors 07 augustus 2018

02u50 0 Deurne Door werken krijgt het Stedelijk Lyceum Lakbors in Deurne tijdelijk een ander onderkomen. Op het braakliggende terrein aan de Alfons Schneiderlaan komen mobiele units die plaats bieden aan 316 leerlingen. De bouw start in januari 2019.

Omdat de vestiging van het Stedelijk Lyceum aan de Lakborslei in een slechte staat verkeert, werd een renovatie- en uitbreidingsproject van de hele site opgestart. Daarom moest de huidige vestiging (2de en 3de graad Haarzorg & Verzorging/Voeding) in de Lakborslei tijdelijk op een andere locatie ondergebracht worden.





Het AG Stedelijk Onderwijs gaat de school tijdelijk huisvesten met op het braakliggende terrein ter hoogte van den Alfons Schneiderlaan. De tijdelijke school zal bestaan uit gehuurde mobiele units die plaats bieden aan 316 leerlingen. De bedoeling is om in januari 2019 te kunnen starten met de bouw. De ingebruikname wordt in dat geval gepland in april 2019.





Op de groene zone tussen de Alfons Schneiderlaan en de Gallifortlei komt er binnenkort, naast de tijdelijke school, ook een buurtsportballon. Het gaat om de overdekte sportruimte die vroeger op de site van de Bosuil stond, maar er moest wijken voor de recente uitbreiding van de voetbalclub. De werken aan de sportballon starten op 20 augustus 2018. Het einde is voorzien tegen eind oktober 2018. (BJS)