Met anderhalve fles wijn achter stuur 6 wagens aangereden 12 april 2018

Een dronken bestuurster van 41 jaar heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op de Drakenhoflaan in Deurne zes geparkeerde wagens aangereden. Ze verklaarde spontaan aan de politie dat ze anderhalve fles wijn had gedronken. Van de zes wagens waren er twee niet meer rijvaardig. Het voertuig van de vrouw werd getakeld en haar rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. (BSB)