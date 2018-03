Man speelt hele dag op bingokast en breekt ze dan open 08 maart 2018

In een café aan de Palinckstraat probeerde een klant gisterenavond rond zeven uur een bingokast te kraken. De man van 32 jaar was er wel degelijk in geslaagd om de speelkast, waar hij al de hele dag op gespeeld had, open te breken met een schroevendraaier. Hij deed dat terwijl de zaak gewoon geopend was. De politie werd erbij gehaald, maar de verdachte was niet onder de indruk. Hij haalde verbaal agressief uit naar de klanten en de politie. De man werd gehandboeid en de schroevendraaier die hij in het tumult verstopt had, werd gevonden en in beslag genomen. (BSB)