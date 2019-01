Man met rijverbod tot jaar 2136 kan het maar niet laten Sander Bral

30 januari 2019

Het politiewijkteam Junostraat van de regio Oost hield dinsdag een actie. Die kwam er naar aanleiding van een lopend dossier met betrekking tot het niet betalen van belastingen en boetes. Samen met de FOD Financiën en de dienst verkeersbelastingen van de Vlaamse overheid kon een man van 51 jaar onderschept worden die nog een rekening van in totaal 9.247,46 euro had openstaan bij de douane en accijnzen en verkeersbelasting.

Opvallend: de bedrijfswagen van een Poolse man in beslag genomen. Het wijkteam had naar eigen zeggen de tanden in dat dossier gezet. De bestuurder van 48 jaar reed met bedrijfswagens rond hoewel hij een rijverbod had opgelegd gekregen tot het jaar 2136. De man lapte alle regels aan zijn laars. In samenspraak met het parket is beslist dat zijn wagen niet meer vrijgegeven wordt ter beveiliging van de openbare veiligheid.

Tijdens het verdere verloop van de actie werden 59 kentekens gecontroleerd. Vier wagens reden rond met een vervallen keuring, één buitenlandse bestuurder moest 174 euro cash betalen omdat hij het rode licht negeerde, tien bestuurders begingen een parkeerovertreding.