Machines werf gestolen 13 juni 2018

03u02 0

Er is afgelopen weekend een diefstal gepleegd op een werf aan de Borsbeeksesteenweg in Deurne. Daar kwam één van de werknemers van een aannemersbedrijf maandagochtend achter. De dieven konden materiaal ontvreemden uit een afgesloten lokaal op de eerste verdieping van het gebouw in opbouw. Hoewel de ijzeren deur voor het weekend slotvast achtergelaten was, konden de dieven toch binnen geraken. Ze namen onder meer een puntlijnlasser mee, schroefmachines en een wipzaagmachine. (BSB)