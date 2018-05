Luchtvaartman Danny Cabooter ereburger 18 mei 2018

03u01 0

Ereburger van Deurne: het is niet iedereen gegeven, maar straks wel Danny Cabooter. De medestichter van het Stampe & Vertongen Museum op de Antwerpse luchthaven (samen met Karel Bos) én bezieler van de jaarlijkse Stampe Fly In-happening krijgt van het district vanavond de eretitel.





Cabooter groeide op in Veurne en bouwde een indrukwekkende loopbaan uit in de luchtvaart, zowel binnen Defensie als daarbuiten. 24.000 vlieguren: het is nauwelijks voor te stellen. Het Stampe & Vertongen Museum verwent de vele liefhebbers met een straffe collectie vliegtuigen en geeft een mooi overzicht van een eeuw Antwerpse luchtvaartgeschiedenis. Volgens het districtsbestuur speelt Cabooter een onschatbare rol in de uitstraling van Deurne. (PHT)