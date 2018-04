Luchthaven blijft groeien: plus 13 procent 10 april 2018

02u39 0 Deurne De Antwerpse luchthaven heeft haar start dit jaar niet gemist. In het eerste kwartaal van 2018 steeg het aantal passagiers in Deurne met 13 procent van 55.544 naar 62.841.

De comeback van VLM Airlines op Antwerp Airport vertaalt zich in mooie cijfers. De voorbije maanden legde de maatschappij nieuwe routes naar Zürich, München, Maribor en Birmingham in. De maand maart trok op de luchthaven de groei van januari en februari door. Met 24.216 passagiers deed Deurne 12 procent beter dan in dezelfde maand vorig jaar. Een record is dat niet: in 2016 was het in maart een stuk drukker, maar dat had alles te maken met de terreuraanslag in Zaventem. Een pak vluchten verhuisde toen tijdelijk naar Antwerpen.





De vooruitzichten voor Antwerp Airport zijn rooskleurig. VLM vliegt vanaf juni ook naar Aberdeen, Keulen-Bonn en Rostock. TUI startte in de paasvakantie met een route naar Firenze. (PHT)