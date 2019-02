Liefde is... samen de Rivierenhof Valentijnsrun lopen ADA

01 februari 2019

12u29 0

Het feest van de liefde staat er weer aan te komen en dat gaat traditioneel gepaard met de Rivierenhof Valentijnsrun, een recreatieve loop dat volledig in het teken staat van de liefde. In het idyllische decor van het winterse Rivierenhof, kan je 5 of 10 kilometer joggen. Verschijnt je aan de start als Cupido, in een hartjes trainingspak of in een nog creatievere, door de liefde geïnspireerde outfit, dan maak je kans op een bijzondere prijs. Deelnemen is gratis, maar op voorhand inschrijven is verplicht. Er zijn douches en kleedkamers beschikbaar. De Rivierenhof Valentijnsrun gaat door op zondag 10 februari om 11 op de Atletiekpiste Park Groot Schijn. Inschrijven en info via www.antwerpathletics.be.