Leerlingen versieren 100 oorlogshelmen om 100 jaar Wapenstilstand te herdenken ADA

06 november 2018

17u28 0 Deurne Op de luchthaven van Deurne vormen kinderen en leerkrachten met 100 versierde legerhelmen het vredesteken. Dat doen ze naar aanleiding van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog.

In de aanloop naar de herdenking van WOI in Deurne speelde op maandag 15 en woensdag 24 oktober het gezelschap Hikke Takke Toe de voorstelling ‘Ten Aanval’, een aangrijpend en interactief muzikaal verhaal over de Eerste Wereldoorlog voor leerlingen van de derde graad.

Na de voorstelling gingen de leerlingen van de basisscholen Kadee, Trampoline, Axi-Joma en Sancta Maria aan de slag om 100 legerhelmen creatief te versieren en er een vredesboodschap in te verwerken. Zo stonden ze even stil bij de tragedie die meer dan 100 jaar geleden plaatsvond, anderzijds konden ze ook nadenken over een vredesboodschap voor de toekomst.