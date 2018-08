Laatste fase heraanleg Herentalsebaan 25 augustus 2018

De werken op de Herentalsebaan gaan hun laatste fase in maar dat betekent ook dat er dit jaar geen braderij is op de Herentalsebaan voor de Bevrijdingsfeesten. Er zal wel een braderij zijn op de Galifortlei op 8 en 9 september. Op 3 september starten de werken tussen de Waterbaan en de parking van AZ Monica. Deze laatste fase duurt tot 21 december 2018. De straat wordt van gevel tot gevel heraangelegd: de rijbaan, voetpaden en verlichting worden volledig vernieuwd. De werkzone op de Herentalsebaan vanaf 292/269, inclusief parking Keteleer, tot aan de parking van AZ Monica zal niet meer toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. De parking van AZ Monica blijft altijd toegankelijk. De woningen blijven altijd bereikbaar voor voetgangers. Garages in deze werkzone zullen niet bereikbaar zijn tot 21 december 2018.