Kunstroute zoekt nog kunstenaars 16 maart 2018

De Kunstroute in het Rivierenhof is nog op zoek naar Deurnse artiesten of culturele verenigingen die graag hun talenten tonen. Op zondag 10 juni 2018 kunnen kunst- en crealiefhebbers hun hart ophalen in het Rivierenhof. Het Rozenfeest zorgt voor meters bloemenpracht en een groene plantenbeurs. De Kunstroute is een markt van lokale verenigingen en kunstenaars die hun werk en handgemaakte creaties aan de man brengen. In het park weerklinken muzikale noten en ook voor kinderen valt er wat te beleven. Deelnemers kunnen zich nog inschrijven voor 7 mei bij de cultuurantenne. (NBA)