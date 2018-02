Krant te laat... door geblokkeerde poort 10 februari 2018

Bij verscheidene inwoners van Antwerpen en omstreken viel de krant vrijdag pas later op de dag, samen met de gewone postbedeling, in de brievenbus.





De vertraging was het gevolg van een geblokkeerde poort in het postcentrum in Deurne. Barbara Van Speybroeck, woordvoerster van bpost, bevestigt dat er problemen waren. "In het kantoor van Deurne ging de poort voor de camion niet open", klinkt. "De krantenbedeling liep daarom beperkte vertraging op."