Kom ravotten in hooikasteel Rivierenhof tijdens paasvakantie BJS

26 maart 2019

Op het weiland tegenover de Kinderboerderij Rivierenhof staat er van zondag 14 april tot en met woensdag 17 april 2019 een hooikasteel. Kinderen tot 12 jaar kunnen er tussen 13u en 17u naar hartenlust en gratis komen ravotten tussen en op de strobalen, als ze vergezeld zijn van een volwassene die een oogje in het zeil houdt.

“Spelen in het hooikasteel kan je tijdens de paasvakantie in het provinciaal domein Rivierenhof combineren met een bezoekje aan de Kinderboerderij, de speeltuin naast het kasteel, de minigolf of het doolhof”, luidt het.

Meer info via www.provincieantwerpen.be > ‘Hooikasteel Kinderboerderij Rivierenhof’ of bij de domeinwachters op T 03 360 52 18.