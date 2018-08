Kinderen springen vakantie uit 10 augustus 2018

Om de zomervakantie af te sluiten organiseert Deurne op 31 augustus opnieuw het Springfestijn. Alles wat met springen te maken heeft komt er aan bod. Alle kinderen van 4 tot 14 jaar springen de zomer uit en het nieuwe schooljaar in tijdens het Springfestijn. Het speelterrein aan de jeugddienst, een deel van de Tweegezusterslaan en de Louis Janssenslaan worden omgetoverd tot één groot springparadijs. Er zijn springkastelen in alle vormen, maten en kleuren. Neem een sprong van wel 7 meter hoog en geniet van de superhelden trampolineshow. Voor de allerkleinsten wordt er een apart speelterrein afgebakend. Van 13 tot 17 uur kan er gesprongen worden en er wordt ook een rommelmarkt opgezet. Springen is volledig gratis. (NBA)