Kinderen springen nieuwe schooljaar in 01 september 2018

02u24 0 Deurne Het laatste weekend van de grote vakantie is ingezet en om de zomervakantie in stijl af te sluiten, sprongen kinderen gisteren de vakantie uit.

En dat mag je best letterlijk nemen. Voor het vierde jaar op rij sprongen alle kinderen het nieuwe schooljaar in tijdens het Springfestijn in Deurne. Het speelterrein aan de jeugddienst, een deel van de Tweegezusterslaan en de Louis Janssenslaan werden omgetoverd tot één groot springparadijs. Alles wat met springen te maken heeft, kwam aan bod.





Salto's

Er waren springkastelen in alle vormen, maten en kleuren, een sprong van wel zeven meter hoog, een bellenblaasfestijn... Wie even genoeg had van de vele salto's, kon uitblazen met de spectaculaire superhelden-trampolineshow van TNT Crew. (ADA)